Durante agenda com mulheres representantes de coletivos, partidos e ONGs de Belo Horizonte nesta terça-feira (22/10), o atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) afirmou que não pretende pautar suas escolhas para a chefia das secretarias com base no gênero. “A gente não pode escolher profissionais pelo sexo, temos que escolher pela competência”, disse.





Segundo o candidato, a formação de um secretariado com representatividade feminina ainda não é uma preocupação. “Nós temos mais mulheres na coordenação das regionais e um número bom de mulheres nas secretarias. A gente não vai conversar sobre secretariado agora, vamos ganhar a eleição primeiro. Vamos procurar os profissionais mais competentes, e se forem mulheres, muito bom”, declarou.

Durante o compromisso de campanha no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, o prefeito recebeu do grupo de representantes junto uma carta de compromisso que pede avanços na PBH em temas como saúde da mulher, combate à violência, empregabilidade e capacitação profissional para o público feminino.





“Temos buscado o máximo possível atender as demandas das mulheres, sobretudo aquelas em situação de risco. Dentro da Guarda Municipal criamos uma patrulha Maria da Penha, fizemos um protocolo contra assédio junto dos bares e restaurantes. O COP monitora a cidade com câmeras ao vivo, e todas essas pessoas têm sido presas rapidamente. Não temos quase ninguém que agrediu essas mulheres que não foi preso rapidamente”, afirmou.





Questionado sobre a ampliação do número de creches, o postulante à reeleição declarou que a demanda é “muito grande” e admitiu a necessidade de melhorias. “Nós abrimos mais de 2,5 mil vagas, mas precisamos de creches mais perto da casa dessas mulheres que precisam trabalhar e deixar os filhos. Estamos querendo criar um período adicional para que as mães possam buscar essas crianças mais tarde porque muitas mulheres trabalham até às 17h”, disse.





Fuad ainda falou sobre o atendimento especializado para mulheres na rede de saúde pública municipal. “Eu visitei todos os hospitais SUS nessas duas semanas e o maior problema é o espaço, as vezes tem profissional mas não tem espaço, não tem retaguarda”, afirmou.





O candidato ainda apontou a telemedicina como solução para desafogar o atendimento nos postos de saúde. “A teleconsulta vai diminuir o número de pessoas que precisam do atendimento com uma pulseira azul (não urgente) no posto. O projeto já foi desenvolvido e está pronto para ser implementado ano que vem”, disse.





Debates com concorrente





A cinco dias do pleito, o atual prefeito contou que quer evitar “surpresas” nas urnas. “Serão dias ansiosos. Vamos continuar fazendo campanha, mostrando as nossas obras e conversando com as pessoas. Vamos manter o nível de campanha para evitar qualquer tipo de surpresa”, afirmou.





Criticado pelo concorrente Bruno Engler (PL) por não comparecer aos debates, o prefeito adiantou que está se preparando para os dois últimos. Sobre as declarações do deputado estadual, Fuad justificou a falta de tempo. “Tenho uma tarefa adicional a fazer campanha. Sou prefeito, tenho que governar, não posso abandonar para fazer campanha”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia