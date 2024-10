Balanço divulgado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) aponta que 133 candidatos apoiados pelo grupo foram eleitos no último domingo (6/10). Conforme os dados, foram 110 vereadores e 23 candidatos a prefeito e a vice-prefeito eleitos em 19 estados brasileiros”.

“Entre as propostas assumidas pelas candidaturas eleitas, enquanto compromissos de campanha, estão o apoio à democratização do acesso à terra, incentivo à produção e cooperação de alimentos saudáveis e combate à fome, iniciativas de sustentabilidade e cuidado permanente com o meio ambiente, defesa da educação, saúde, cultura e diversidade”, destaca o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra.

Durante a campanha eleitoral, o MST informou que havia 600 candidaturas a prefeito, a vice-prefeito a vereador, “comprometidos com a reforma agrária” e apoiadas pelo movimento em todo país. Os concorrentes “sem-terra” entraram na disputa do pleito municipal em 367 cidades, distribuídas em 22 estados.

Das 367 cidades que tiveram candidatos com a “bandeira do MST", 269 são municípios com até 50 mil habitantes; 95 cidades possuem população entre 100 a 500 mil habitantes e apenas 3 delas possuem população maior que 500 mil habitantes. Ainda de acordo com os dados do movimento, os “candidatos 'sem-terra'” tiveram a seguinte distribuição por regiões: Nordeste (58%); Sudeste (19%), Sul (15%), Norte (5%) e Centro-Oeste (3%).

Assassinato de candidato do MST em Minas

Na madrugada de dia 30 de setembro, o candidato a vereador em Gameleiras, no Norte de Minas, Zaqueu Fernandes Balieiro, de 45 anos, mais conhecido como Zaqueu da Vila (PRD), foi encontrado morto numa estrada de terra, na zona rural do município. A vitima era integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e foi assassinada a tiros.

Na tarde do mesmo dia, a Polícia Militar prendeu um homem de 57 anos suspeito pelo crime. O suspeito também seria candidato a vereador em Gameleiras. Com ele foram apreendidos três munições calibre .380 e de outros calibres.

O candidato suspeito do assassinato de Zaqueu continua preso em Monte Azul, Norte de Minas. A motivação do crime continua sendo investigada. Mesmo mesmo preso, o suspeito recebeu 58 votos e não sendo eleito.