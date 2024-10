Prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no Centro da cidade

Nesse domingo (6/10), os eleitores da cidade do Rio de Janeiro foram às urnas para eleger 51 vereadores que agora têm a missão de representar os interesses da população carioca na Câmara Municipal. O PSD, partido do prefeito reeleito Eduardo Paes, se destacou na eleição, conquistando a liderança da bancada com 16 cadeiras.





Com o apoio de 28 vereadores, incluindo diversas coligações, Paes terá uma base sólida para implementar suas políticas. O segundo maior partido na câmara será o PL, que conseguiu eleger 7 vereadores, destacando-se com a impressionante performance de Carlos Bolsonaro, que recebeu 130.480 votos, tornando-se o mais votado da história do Rio.





O vereador eleito celebrou sua vitória nas redes sociais, destacando que seu pai, Jair Bolsonaro, foi fundamental para alcançar o recorde de votos. “Sem dúvida, a esmagadora maioria se deve à força do Presidente Jair Bolsonaro”, declarou.



Lista completa dos vereadores eleitos



1) Carlos Bolsonaro (PL) – 130.480 votos

2) Marcio Ribeiro (PSD) – 56.770 votos

3) Tainá De Paula (PT) – 49.986 votos

4) Carlo Caiado (PSD) – 47.671 votos

5) Rafael Aloisio Freitas (PSD) – 40.892 votos

6) Marcelo Diniz (PSD) – 39.967 votos

7) Rosa Fernandes (PSD) – 39.804 votos

8) Leniel Borel (PP) – 34.359 votos

9) Felipe Michel (PP) – 31.773 votos

10) Joyce Trindade (PSD) – 30.466 votos

11) Cesar Maia (PSD) – 29.665 votos

12) Rick Azevedo (Psol) – 29.364 votos

13) Junior Da Lucinha (PSD) – 28.743 votos

14) Helena Vieira (PSD) – 28.626 votos

15) Vera Lins (PP) – 27.871 votos

16) Diego Vaz (PSD) – 27.226 votos

17) Salvino Oliveira (PSD) – 27.062 votos

18) Monica Benicio (Psol) – 25.382 votos

19) Felipe Boró (PSD) – 24.190 votos

20) Zico (PSD) – 23.319 votos

21) Poubel (PL) – 21.379 votos

22) Marcio Santos (PV) – 21.122 votos

23) Vitor Hugo (MDB) – 20.660 votos

24) Tânia Bastos (Republicanos) – 20.424 votos

25) Talita Galhardo (PSDB) – 20.352 votos

26) Luiz Ramos Filho (PSD) – 20.237 votos

27) Welington Dias (PDT) – 20.147 votos

28) William Siri (Psol) – 19.872 votos

29) Jorge Canella (União) – 19.353 votos

30) Átila Nunes (PSD) – 19.191 votos

31) Inaldo Silva (Republicanos) – 19.116 votos

32) Willian Coelho (DC) – 18.777 votos

33) Flávio Valle (PSD) – 18.613 votos

34) Jair Da Mendes Gomes (PRD) – 18.509 votos

35) Thais Ferreira (Psol) – 17.206 votos

36) Tatiana Roque (PSB) – 16.957 votos

37) Renato Moura (MDB) – 16.278 votos

38) Marcos Dias (Pode) – 16.209 votos

39) Dr. Rogerio Amorim (PL) – 16.081 votos

40) Paulo Messina (PL) – 15.977 votos

41) Fabio Silva (Pode) – 15.846 votos

42) Pedro Duarte (Novo) – 15.404 votos

43) Felipe Pires (PT) – 15.136 votos

44) Maíra do MST (PT) – 13.713 votos

45) Fernando Armelau (PL) – 14.415 votos

46) Rodrigo Vizeu (MDB) – 14.351 votos

47) Rafael Satiê (PL) – 13.582 votos

48) Gigi Castilho (Republicanos) – 13.492 votos

49) Leonel De Esquerda (PT) – 13.325 votos

50) Dr. Gilberto (SD) – 13.312 votos

51) Diego Faro (PL) – 12.675 votos



Distribuição de Cadeiras por Partido



PSD: 16

PL: 7

PSOL: 4

PT: 4

MDB: 3

PP: 3

REPUBLICANOS: 3

PODE: 2

DC: 1

NOVO: 1

PDT: 1

PRD: 1

PSB: 1

PSDB: 1

PV: 1

SD: 1

UNIÃO: 1