Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) estão empatados tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL)

A eleição municipal em São Paulo acontece em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h no horário de Brasília. São 10 candidatos no total: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (UP) e Altino Prazeres (PSTU).







O atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes soma 24% das intenções de voto, segundo a pesquisa Quaest. Guilherme Boulos aparece em seguida com 23% e Pablo Marçal com 21%. O cenário representa um empate técnico triplo na liderança da disputa pela prefeitura da capital paulista.





A pesquisa, realizada entre 27 e 29 de setembro, entrevistou 1,8 mil pessoas acima de 16 anos de forma presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento foi encomendado pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-01233/2024. O nível de confiança é de 95%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.