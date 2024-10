A eleição municipal em Belo Horizonte ocorre em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h, no horário de Brasília. São 10 candidatos no total: Fuad Noman (PSD), Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Gabriel Azevedo (MDB), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO), Mauro Tramonte (Republicanos), Rogério Correia (PT) e Wanderson Rocha (PSTU).

De acordo com a pesquisa do Instituto Opus encomendada e divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas nessa segunda-feira (30/9), o deputado estadual Mauro Tramonte tem 25% das intenções de voto e segue na liderança da disputa, mas teve sua vantagem reduzida pelo colega de Assembleia Legislativa, Bruno Engler, que surge na segunda posição com 20% das respostas, e pelo atual prefeito Fuad Noman , que foi a escolha de 18% dos entrevistados.

Como a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, na prática, os três líderes da pesquisa estão empatados tecnicamente. O resultado aponta para uma indefinição no cenário de segundo turno nos momentos finais de campanha.









A pesquisa do Instituto Opus ouviu 800 eleitores belo-horizontinos entre os dias 25 e 27 de setembro. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-05372/2024.

O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.