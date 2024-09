O EM Minas deste sábado (21/9) recebe o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG). Titular da pasta no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o político mineiro conversou com o apresentador Benny Cohen sobre os desafios da transição energética, crise hídrica, mineração, eleições e governo Zema.





Silveira foi senador, deputado federal, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Em Brasília, o mineiro já ocupou cargos importantes como a presidência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados.

Em Minas Gerais, ele foi secretário de Estado de Gestão Metropolitana no governo de Antonio Anastasia (PSDB). Silveira também foi coordenador geral da campanha de Anastasia ao Palácio Tiradentes em 2018, bem como de Rodrigo Pacheco ao Senado.





No ar todo sábado às 19h30, o EM Minas é um programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai.