O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, afirmou que o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), é incapaz de diferenciar um usuário de drogas e um traficante. A afirmação foi feita durante pergunta sobre saúde à também candidata Tabata Amaral (PSB), no debate transmitido pelo SBT na manhã desta sexta-feira (20/9).

"Aqui em São Paulo, a gente tem a Cracolândia, um perfeito incapaz diferenciar usuário do traficante", disse Boulos, antes de questionar Tabata sobre as propostas sobre saúde, citando a autoria da candidata na Frente Parlamentar de Promoção da Saúde Mental.



Em resposta, a candidata afirmou que o adoecimento da população foi uma das coisas que mais a marcou na pandemia: "Jovens com depressão, com ansiedade. São Paulo e o Brasil hoje perdem mais policiais para suicídio do que policiais em confronto. De cada quatro mulheres, uma que uma depressão pós-parto, uma doença silenciosa, porque você não consegue pedir ajuda" exemplificou Tabata.

"Muitas vezes, nem seu marido nem sua mãe sabem disso. E a gente não consegue falar sobre esse tema porque as pessoas têm preconceito por conta de uma doença mental", afirmou a candidata.

A candidata ainda citou o pai, que faleceu em decorrência do uso de drogas, mas que foi diagnosticado com bipolaridade um ano antes do falecimento. Segundo ela, se a cidade tivesse um sistema de saúde em que o tratamento fosse possível, seu pai estaria vivo.

Em outro momento do debate, Boulos também afirmou que o atual prefeito é responsável por uma "indústria da morte" na cidade, após a concessão do serviço funerário.