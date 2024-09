O levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira (19/9) aponta que 39% dos eleitores ainda não estão decididos em quem votar para prefeito de Belo Horizonte.

A possibilidade do "voto útil", no qual o eleitor decide abandonar o postulante de sua preferência e escolher outro para evitar que um adversário que o incomode avance ao segundo turno do pleito, é um dos grandes temores de alguns candidatos.

Tudo indica que, no momento, os maiores "beneficiados" com a possível tática sejam o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), e o deputado estadual Bruno Engler (PL), empatados em segundo lugar com 18% das intenções de voto.

A escolha pelo prefeito se deve a uma tentativa de impedir que o bolsonarista dispute o Executivo municipal contra Mauro Tramonte (Republicanos), que vem liderando as pesquisas com 28% das intenções de voto.

Já Engler pode ser beneficiado por aqueles que não querem votar em um candidato que seja apoiado por Alexandre Kalil ou pelo governador Romeu Zema (Novo).

Entre os eleitores que responderam à pesquisa, 60% disseram estar decididos em quem vão votar. Os que contam com eleitores mais fiéis são Engler e o deputado federal Rogério Correia (PT), com 71% de certeza.

Na sequência, aparecem os eleitores de Fuad Noman, com 63%; Tramonte, 57%; e Duda Salabert (PDT), com 52%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O estudou entrevistou 910 pessoas em Belo Horizonte nos dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-07919/2024.