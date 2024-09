Paulo Brant participa de sabatina do EM nesta quinta-feira

Paulo Brant (PSB), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo (MDB), é o entrevistado desta quinta-feira (19/9) na sabatina do Estado de Minas e Portal Uai. Esta é a quarta entrevista da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte, que é transmitida, ao vivo, a partir das 10h.

Os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de Política do jornal. A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.

Confira a agenda das sabatinas