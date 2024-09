A rede social X (ex-Twitter), do bilionário Elon Musk, voltou a ser bloqueada para boa parte dos usuários brasileiros na manhã desta quinta-feira (19/9). Em nota divulgada por volta das 22h de ontem, o perfil do X na plataforma informou que houve uma "restauração inadvertida e temporária do serviço aos usuários brasileiros" por causa de uma mudança no provedor e previa que "ela ficasse inacessível novamente em breve". Tal situação começou a ocorrer nesta quinta, depois que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) enviou notificação para 20 mil operadoras e provedores de internet do país determinando o novo bloqueio da rede social.

Em postagens no BlueSky, usuários relataram o retorno dos bloqueio aos brasileiros. Confira:









O X tinha voltado a ficar disponível para os brasileiros na manhã de ontem. Segundo a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), a plataforma passou a usar endereços de IP (Protocolo de Internet) vinculados a servidores do Cloudflare para permitir o acesso e dificultar uma nova suspensão no país. A mudança do registro teria ocorrido na noite anterior.

Na nota divulgada pelo X, a rede social informou que "continua os esforços para trabalhar com o governo brasileiro para retornar muito em breve para o povo do Brasil". Elon Musk também é investigado na Corte no inquérito das milícias digitais que apura a atuação de grupos que supostamente se organizaram nas redes para atacar o Judiciário.

Nesta quarta, o X começou a bloquear contas que têm ordem de suspensão expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as contas que estão sendo banidas estão do youtuber Bruno Aiub, o Monark, e do blogueiro Allan dos Santos. Eles são investigados por supostamente espalhar desinformação e promover ataques contra instituições brasileiras.

