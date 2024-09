A nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, esteve em Belo Horizonte nesta sexta-feira (19/9) para participar da Expo Favela Innovation Minas Gerais. Recém-nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a pasta, Macaé foi uma das palestrantes do encontro: ao lado da prima, a acadêmica Conceição Evaristo, e da filha, Mariana Evaristo, ela participou do bate-papo "Conectando Gerações - Diálogos e Desafios Intergeracionais".

Durante a permanência na feira de negócios, a ministra evitou entrevistas e não mencionou o antecessor Silvio Almeida, sacado do cargo após o suposto envolvimento em casos de assédio sexual. Tampouco falou sobre a denúncia, feita pelo Ministério Público de Minas Gerais em 2016, de uma compra suspeita de kits de uniformes escolares, em uma licitação fechada em 2011, quando Macaé era secretária municipal de Educação em Belo Horizonte.



De acordo com a assessoria, Macaé acabou de assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e ainda está se inteirando dos assuntos da pasta. Assim, a titular da pasta preferiu se ater ao tema do diálogo: ela falou muito sobre o papel da educação para os setores mais vulneráveis da sociedade e citou a própria história. "A minha trajetória é uma trajetória de uma mulher negra, menina negra, que nasceu no interior de Minas Gerais, em uma cidade que tem 10 mil habitantes, e veio para Belo Horizonte para estudar", lembrou.





"A gente sabe o quanto a educação é um fator determinante para que as gerações possam ter uma inserção social melhor. Quando eu penso na minha família, meus avós por parte de pai e por parte de mãe, eram analfabetos", destacou a ministra. "A minha mãe conseguiu que nós todas (Macaé e as três irmãs) estudássemos, e essa ideia se perpetua nas famílias. Então, por isso eu luto muito pelo direito à educação, porque eu acho que o grande legado que a gente pode deixar para as nossas famílias é a educação", prosseguiu.





A ministra ponderou que as oportunidades para a população negra, hoje, já são maiores que no passado: "se a gente não tivesse garantido a universalização da educação básica, efetivado o acesso à educação básica, pouco provavelmente, hoje, a gente poderia dizer que: eu tenho uma ginecologista negra", declarou. Porém, Macaé prometeu trabalhar para reduzir ainda mais as diferenças raciais no país.





"A pauta que tem muito a ver com esse evento é uma pauta nova, relativamente nova, dentro do ministério: é a discussão de direitos humanos em empresas. Ou direitos humanos e, talvez, o direito de nós, da periferia, pretos, pobres e favelados, que a gente também possa ter acesso a financiamentos públicos para os nossos negócios. Que a gente tenha direito ao trabalho decente", disse a ministra.





A Macaé aproveitou ainda para salientar a importância da pasta. "Esse ministério cuida de temas e agendas que são muito importantes para todos nós, desde a luta para proteger aquelas pessoas que estão ameaçadas pela sua luta em defesa direitos humanos, a crianças e o adolescente", opinou.

Após a palestra, a ministra deu uma volta pelo Expo Favela Innovation Minas Gerais feira, onde conferiu as iniciativas expostas na feira e conheceu de perto alguns dos micro e pequenos empreendedores das comunidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Uma das 64 pessoas que estão participando da Expo Favela Innovation Minas Gerais é Conceição Evaristo, prima da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Escritora e, desde o último mês de março, integrante da Academia Mineira de Letras, a intelectual expõe vários de seus livros. A obra resgata a história da comunidade do Pindura Saia, onde ela e os familiares moraram, que existia no local atualmente ocupado pelo bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Assim como a ministra, Conceição também destacou o papel da educação como ação transformadora. "Eu cresci com o pai de Macaé, que morou uns tempos lá na nossa casa, me dizendo: estuda, estuda! Você tem que se libertar desse tempo, porque tudo que você conquistar na vida, você está se libertando e libertando todos os nossos", pontuou. "Eu me emociono muito e, mais uma vez parabenizo, com tanto orgulho, com tanta emoção, a ministra Macaé, porque você está libertando muitos de nós, tanto do passado quanto do presente, que ainda não conseguiram se libertar", salientou.





O evento, que lança luz sobre empreendedores de vilas e comunidades, permanece na sede do Sebrae MG, no bairro Nova Granada, na Região Oeste da capital, até este sábado (14/9), das 10h às 18h.