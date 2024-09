Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) têm uma agenda diversificada que inclui visitas a hospitais, sabatinas na imprensa, fiscalização de obras, panfletagens e reuniões com lideranças. Confira a agenda desta quinta-feira (12/9):

10h30 - Visita ao Hospital Sofia Feldman

10h - Participação no Podcast Iraci Santos

11h30 - Visita ao Hospital Evangélico

17h30 - Entrevista à imprensa

09h30 - Fiscalização de carros abandonados

14h30 - Entrevista à imprensa

15h45 - Visita às obras do Centro de Saúde e da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) que estão sendo construídas no terreno do antigo Aeroporto Carlos Prates

8h30 - Comemoração de 69 anos do Colégio Militar

14h30 - Sabatina na imprensa

16h - Atividade parlamentar (despachos internos)

20h - Encontro com lideranças no Vila Mariquinhas no Céu Azul

6h- 9h - Panfletagem nas estações de ônibus.

16h - 18h - Panfletagem nas estações de ônibus

19h - Encontro com lideranças de religiões de matriz africana

Reportagem entrou em contato e aguarda retorno.

11h - Sabatina na imprensa

16h - Visita à área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte

7h - Gravação de programa

11h30 - Anúncio do Programa de Combate à Fome

17h - Entrevista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)

18h - Panfletagem na Universidade Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Coração Eucarístico

9h - Reunião com equipe de campanha

14h - Visita ao Hospital Risoleta Neves