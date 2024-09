O influenciador e empresário Felipe Neto criticou o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, após as revelações das denúncias de assédio sexual nesta sexta-feira (6/9). O caso foi divulgado pela organização de apoio a mulheres vítimas de violência “Me Too Brasil” envolvendo quatro supostas vítimas, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Felipe Neto disse que acreditava que Silvio Almeida era um “exemplo” de pessoa, mas agora deseja “justiça pelas vítimas”. “São quatro denúncias de importunação sexual, a confirmação da Anielle Franco e o relato devastador da professora Isabel Rodrigues. Que seja feita justiça”, exclamou o influenciador.

Em nota divulgada nessa quinta (5/9), o ministro repudiou as acusações e as classificou como “mentiras”. Almeida ainda disse que iria encaminhar ofícios para a Controladoria-Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração “cuidadosa do caso”.

A Comissão de Ética da Presidência da República (CEP) decidiu abrir um procedimento preliminar sobre o caso, determinando que Almeida preste esclarecimentos em até 10 dias. Somente após a manifestação do ministro é que a Comissão vai decidir se leva o caso adiante, conversando o procedimento em um “Processo de Apuração Ética”.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o ministro terá oportunidade de se defender, mas disse achar que “não é possível” a continuidade do ministro no governo.

"Nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, inclusive, dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio", declarou Lula em entrevista à Rádio Difusora de Goiânia.