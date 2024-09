Durante comício no BeFlyHall, que marcou a campanha de Bruno Engler (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta quinta-feira (5/9), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) comentou as tensões da direita com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Supremo é o povo. Tem ministro aí, todos, né? Que nunca teve um voto. O meu voto foi para o Bolsonaro. Nunca votei em ministro do STF. Foi nele que depositei meu voto”, afirmou o deputado, enquanto abraçava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também presente no evento.

Nikolas declarou ainda: “O presente é deles, mas o futuro é nosso.”

O parlamentar é o responsável por convocar as manifestações de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, contra o STF e seus ministros.

Além de Nikolas, o senador Cleitinho (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estiveram no local.