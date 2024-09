Um novo elemento figura entre as cores verde e amarela, bandeiras do Brasil, rostos de Jair Bolsonaro, estrelas de Davi e motivos religiosos nas passeatas que o ex-presidente faz pelo país: a imagem de Elon Musk. O bilionário sul-africano, querido pela extrema-direita global, foi adotado com carinho especial em terras tupiniquins após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a suspensão do X (antigo Twitter), propriedade do empresário, do território nacional.





Bolsonaro faz nesta quinta-feira (5/9) sua primeira passagem por Minas Gerais no período de campanha para as eleições municipais. A viagem que tem como destino BH e Região Metropolitana começou em Santa Luzia e terminará na capital mineira. Entre as duas cidades, ele passou por Contagem, onde vendedores ambulantes aproveitaram o momento para faturar e lançar camisetas com o rosto de Elon Musk entre os itens expostos para os apoiadores do ex-presidente.





Musk é um notório apoiador de causas associadas a Donald Trump nos Estados Unidos e, por consequência, a outros líderes da extrema-direita mundial. O embate com o STF no Brasil colocou frente a frente duas figuras já presentes no imaginário bolsonarista: o bilionário sul-africano e o ministro Alexandre de Moraes.











No fim de agosto, Moraes ameaçou suspender o X no Brasil se a empresa não nomeasse um representante legal no país. O imbróglio se deu na esteira do bloqueio de perfis ultraconservadores na rede social e discussões sobre os limites da liberdade de expressão. A promessa foi cumprida diante da desobediência do bilionário: a plataforma está suspensa desde o dia 30 de agosto em decisão do magistrado, referendada em colegiado pelo STF.





Em varais de camisas à venda em Contagem, o rosto de Musk aparece em meio a camisas com a bandeira nacional, fotos de Bolsonaro e imagens de uma colheitadeira com a inscrição “o Brasil é agro”. Em 7 de Setembro, bolsonaristas de BH se reunirão na Praça da Liberdade para uma manifestação contra Moraes e a favor do bilionário, boa oportunidade para ambulantes faturarem mais algum dinheiro com a inusitada batalha entre o juiz e o empresário.