O candidato do Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), senador Carlos Viana, e sua postulante a vice, Renata Rosa, fizeram uma viagem de ônibus da Estação Pampulha até a Rua Goiás, na Região Centro-Sul da capital. Eles conversaram com usuários do transporte coletivo e criticaram a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo Viana, dentre as melhorias urgentes do transporte estão acessibilidade, conforto e eficiência. “Milhares de pessoas têm dificuldade de locomoção, como cadeirantes, que não conseguem acessar estações e ônibus. Isso vem sendo postergado, e as administrações não têm prestado atenção nessa população, que é grande, mas invisível aos olhos deles”, disse.

O candidato também prometeu o retorno dos trocadores de ônibus como uma solução para os problemas de eficiência do modal e multa para empresas dos veículos que não tiverem elevador funcionando.

“Hoje, muitos atrasos ocorrem porque o motorista, além de dar troco, precisa operar os elevadores para pessoas com deficiência. Isso não pode continuar assim. Vamos trazer de volta os trocadores, que serão responsáveis por testar os elevadores”, explicou.

Viana voltou a prometer a adoção de vans para complementar o transporte público da capital, além de aumentar o número de ônibus suplementares em circulação. Se as empresas de ônibus não cumprirem suas obrigações, buscaremos alternativas para garantir que a população tenha um transporte público eficiente e acessível", garantiu.

Debate

No debate da Rede Minas, nessa terça-feira (3/9), Viana foi alvo de críticas pela ausência no programa. O candidato havia publicado um vídeo apontando para adversários “fujões”, fazendo uma referência à ausência de Mauro Tramonte (PSD) e Fuad Noman (PSD). Porém, horas depois, o próprio senador anunciou que faltaria ao debate para ir à “igreja”. O vídeo foi apagado.

“Há no espírito da gente um desejo de orar. Ontem (terça), durante o dia inteiro, eu estava incomodado, porque é ataque demais. Estou na política há cinco anos, não respondo um inquérito, não faço conchavo, não aceito dividir prefeitura, não vou dar secretaria para ninguém, como já está loteado para meus concorrentes”, explicou.