Meme brinca com o X e com o X videos

Uma coincidência fez a alegria dos internautas. Na madrugada desta sexta-feira (30/8), usuários do site de vídeos pornô X videos relataram dificuldades de acessar a plataforma. A coincidência é que a web aguarda uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para bloquear o X, depois do encerramento do prazo dado para que a empresa indicasse um representante legal no Brasil.





Musk fez diversas publicações debochando de Moraes e se negou a cumprir o pedido do STF. Ao intimar a plataforma, Moraes disse que o descumprimento levaria à "imediata suspensão das atividades da rede social 'X' (antigo Twitter) até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas". Para que a plataforma efetivamente deixe de funcionar, no entanto, Moraes precisa ordenar à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) determinando a retirada do ar. Depois, a agência repassa a notificação para as operadoras.





Os internautas, no entanto, brincaram dizendo que a Anatel confundiu os sites e tirou o Xvideos do ar por engano. Os próprios usuários também já relatam a normalização dos serviços.





Entendi pq o twitter não caiu. Eles derrubaram o X errado pic.twitter.com/qLqXHFPwYA — Polartic|?????? (@Polarticsnow) August 30, 2024





Foram derrubar o X (Twitter) mas acabaram derrubando o Xvideos KKKKKKKKKKKKK — cereja (@Jullycherryy) August 30, 2024





Parece que não. So o xvideos mesmo. https://t.co/Ir9ClryyDZ — marcelo noventa (@mnoventa90) August 30, 2024





Alexandre de Moraes, não aguentou esperar pela ANATEL e por achar incompetente os seus jagunços, resolveu cortar o X e derrubar a Starlink com as próprias mãos. Mas o que caiu de fato foi o Xvideos!???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/5uPXlFcgei — VILLELA78/78??????????? (@FBIOVILLEL44776) August 30, 2024





Mais memes

Esse foi só um dos temas dos memes sobre o possível fim do X no Brasil. Veja mais postagens que estão divertindo a web.





Alexandre de Moraes chegando na Anatel pic.twitter.com/Lc4UjoeUUW — ?Gordao Ucrania (@Xgordaoucrania) August 30, 2024









o orkut acabou

o msn de esfarelou

o habbo foi de olavo de carvalho

parei de usar o facebook

nao posto nada no instagram

finjo q nao existo no whatsapp



twitter literalmente o unico lugar q nunca abandonei mas ele me abandonará ????



Derrubaram o x

Whatsapp

Sem VPN

NÃO CAIU pic.twitter.com/abRtzQiTkj — Roberta Angel Félix ? (@robertatopthe) August 30, 2024









O Twitter brasil assim hj:

O TWITTER VAI ACABAR anatel pe de chinesa NAO CAIU derrubaram o x pic.twitter.com/xYY7rGnEKF — joao (@joaofajardo19) August 30, 2024





?? #GRAVE Ministro estava chegando na ANATEL para tirar o X da tomada quando foi atacado por tuiteiro revoltado. Em breve mais detalhes. #EquipeJT pic.twitter.com/IkoykiwShP — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) August 30, 2024