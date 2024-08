Durante audiência preliminar realizada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nessa terça-feira (13/8), Gustavo Tostes Gazzinelli se retratou por insultos proferidos contra duas funcionárias da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) em março deste ano, durante uma reunião na Assembleia Legislativa (ALMG).

“Eu me retrato pelos dizeres pronunciados no dia 07 de março de 2024, em face de Erika Morreale Diniz e Edith Alves MuIs, no qual pelo calor da discussão, proferi contra elas os seguintes xingamentos "safada" e vagabunda". De maneira a qual, retrato e digo que tais xingamentos não estão corretos e não devem ser dirigidos a nenhuma pessoa em qualquer situação. Sendo apenas dito, pelo calor da emoção. Reitero o meu pedido de desculpas às querelantes e respectivas famílias”, disse Gazzinelli, ao juizado especial criminal do TJMG.

Diante do pedido de desculpas, as vítimas retiraram a queixa contra o agressor, conforme consta no documento da decisão. “Em face da retratação ora apresentada, as querelantes concedem o ‘perdão do ofendido'."

Os xingamentos foram feitos durante uma audiência pública em 7 de março que discutia a regulamentação da Política Estadual de Segurança de Barragens. As funcionárias da Fiemg foram impedidas de falar e se tornaram alvos de Gazzinelli, que não foi repreendido por nenhum dos parlamentares presentes.

Imagens divulgadas pela Fiemg na época dos fatos mostram o momento das agressões verbais. A entidade também divulgou uma nota à época, prestando solidariedade às vítimas e repudiando a postura dos deputados que compõem a Comissão de Administração Pública da ALMG.