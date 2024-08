A influencer e professora de português Cíntia Chagas anunciou, no noite de segunda-feira (12/8), a separação com Lucas Bove, deputado estadual por São Paulo pelo PL. O término do relacionamento ocorreu três meses após o casamento entre os dois.

Embora tivessem casado por 90 dias, Cíntia e Lucas já se relacionavam há dois anos. Como professora de português e influenciadora digital com mais de 6 milhões de seguidores, Cíntia costuma publicar dicas no Instagram. Ela usou a rede social para publicar uma nota explicando o término do casamento.

“A maioria das pessoas não precisa dar explicações sobre a vida pessoal. Todavia, quem opta (assim como eu) por uma vida pública não detém dessa liberdade; minhas escolhas tornam-se interesse do público”, escreveu a professora. Até o momento, o deputado estadual Lucas Bove não se pronunciou sobre o fim do casamento com Cíntia Chagas.



A reportagem entrou em contato com Cíntia e Bove para abrir espaço a uma possível manifestação sobre o caso. Ambos não responderam até o fechamento desta matéria. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.