O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Republicanos) avaliou que pode voltar a disputar o governo de Minas Gerais se a candidatura tiver viabilidade. Em entrevista exclusiva para o Estado de Minas e Portal UAI, nesta quarta-feira (14/8), Kalil disse que para se candidatar é preciso ter “números” em pesquisa.

“Em 2026, eu vou repetir o que falo todo dia, em toda entrevista: tem que ter número. Eleição tem que ter número, sem número ninguém é candidato a nada. Tentaram ser prefeito de Belo Horizonte, aí fizeram pesquisa e deu 1%, 2%, tem que ter número. O que vai ser em 2026? Eu não sei. Tem número, sou competitivo? Vou ser candidato. Não tenho número, não vou ser candidato. O partido tem alguém melhor? Vai ele, pra mim não tem problema. Eu não tenho essa ambição política desmedida”, disse.

Kalil foi eleito prefeito de BH pela primeira vez em 2016, quando na época recebeu 52,98% dos votos no segundo turno. Ele foi reeleito em 2020, no primeiro turno, com 63,36%. Porém, o então prefeito deixou o comando da capital em 2022 para concorrer ao governo de Minas Gerais.

No final de julho, o ex-prefeito trocou o PSD pelo Republicanos e anunciou apoio a candidatura do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) à prefeitura de BH, em uma costura que pode possibilitar a candidatura ao Palácio Tiradentes em 2026.

Questionado sobre a participação em um possível governo Tramonte na PBH, Kalil disse que está à “disposição”. “Acho que participação a gente dá em governo quando é chamado para dar”, declarou.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia