O clima esquentou durante uma entrevista conduzida pela jornalista Natuza Nery, da GloboNews, com José Luiz Datena, candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo e ex-apresentador do “Brasil Urgente”. Nesta terça-feira (6/8), Natuza se irritou ao ser interrompida diversas vezes por Datena, culminando em uma acusação grave contra o candidato.

O bate-boca começou após uma pergunta sobre a Cracolândia, região central de São Paulo conhecida pelo consumo e tráfico de drogas. “Sei que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado, [mas] o senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar”, insistiu a jornalista ao ser interrompida novamente.

“O senhor precisa ouvir as minhas perguntas, o senhor começa a falar antes de eu terminar”, observou Natuza. Datena reagiu: “Só um detalhe, eu preciso ter o direito de responder. Você disse que eu teria uma hora pra responder. Eu ouvi todas [as perguntas] e respondi todas”. Natuza não deixou barato: “Seis minutos e uma pergunta só, candidato.”





A tensão aumentou. “Mas um assunto como a Cracolândia… Natuza, eu não quero te contradizer, mas você não pode falar de problemas complexos em segundos”, justificou Datena. “Candidato, não é esse o ponto. O senhor já ouviu falar numa expressão chamada ‘manterrupting’? É quando o homem não deixa a mulher falar”, acusou Natuza.

Datena pediu desculpas e afirmou que age da mesma maneira em todas as entrevistas. “Me desculpe, não é esse meu objetivo. Com qualquer entrevistador independente de gênero, a minha ação sempre foi essa. Eu tenho muito respeito pelas mulheres”, explicou, interrompendo a jornalista mais uma vez. “Mais uma vez o senhor não deixa eu falar”, apontou Natuza Nery.

