A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi recebida no jantar oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Governo Francês para as comitivas e delegações dos países participantes dos Jogos Olímpicos de Paris na noite dessa quinta-feira (25/7).



Em rede social, Janja compartilhou um registro do momento. "Representando o presidente Lula", comentou a primeira-dama no X (antigo Twitter), na manhã desta sexta-feira (26).

Da noite de ontem, representando o Presidente Lula no jantar oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo governo francês para as comitivas e delegações dos países participantes dos Jogos Olímpicos de Paris. pic.twitter.com/WV7O4udCRQ — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 26, 2024

Janja e o ministro do Esporte, André Fufuca, estão em Paris, na França, para representar o presidente Lula na comitiva brasileira. A abertura oficial do evento acontece hoje.

Pra entrar no espírito olímpico: relembre momentos icônicos do jogos do Rio

A solicitação para a participação de Janja foi feito 'na última hora', a quinze dias do começo dos Jogos Olímpicos. De acordo com o portal Poder360, o pedido de credencial foi aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional sem grandes problemas. No entanto, foi tido como uma exceção, considerando que Janja não ocupa um alto cargo público.

O pedido enviado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) foi aceito em caráter excepcional. Lula decidiu não ir aos Jogos Olímpicos porque, segundo ele, "tem muita coisa para fazer no Brasil".