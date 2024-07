O governador Romeu Zema (Novo) divulgou nesta quinta-feira (25/7) um compromisso firmado com o nadador olímpico Eduardo Oliveira, atleta do Minas Tênis Clube, de que iria fazer um treino em água gelada a cada medalha que for conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris que começam nesta sexta (26/7).

"Tive a honra de entregar a bandeira de Minas a esses campeões e firmar um compromisso: para cada medalha conquistada em Paris, um treino na piscina gelada", postou o político em suas redes sociais.

Ao todo, 20 esportistas nascidos em Minas Gerais estarão na França para participar das competições.

Leia também: Em pânico, base de Zema faz apelo para não votar o RRF

O clube mineiro terá representantes no judô, natação e vôlei brasileiro. Além deles, a atleta de vôlei Celeste Plak também foi convocada para defender a seleção holandesa.