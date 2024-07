Que tristeza! A filha do vereador Simão Vieira Mota (UB), Mariane Branquinho, de 17 anos, morreu nesse sábado (20). A jovem, que estava acompanhada de uma amiga, colidiu o carro do pai contra uma árvore em Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado.

Segundo a Polícia Militar, a menina conduzia o carro em alta velocidade e bateu contra uma árvore depois de perder o controle do veículo. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (20). Algumas imagens que circulam na internet, mostram que a frente do veículo ficou completamente destruída.

A adolescente chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local. A menina foi sepultada no domingo (21), no cemitério Jardim da Saudade, localizado em Santa Helena de Goiás. O carro foi guinchado e a outra vítima de 21 anos, que estava com Mariane, foi levada ferida a um hospital da cidade.

Na web, o vereador desabafou sobre a morte da filha e contou detalhes da relação que tinha com a adolescente. "Minha filha, como a gente se dava bem, como você sempre encantava todos ao seu redor. Uma parte da minha vida se foi, que Deus possa me dar força nesse momento”, escreveu Simão Mota.

Além do pai, amigos e familiares deixaram uma adeus à jovem. "Minha princesa, descanse em paz, um dia nós vamos nos reencontrar…Nós te amaremos pra sempre meu amor", disse um parente da jovem. "A Mariane nunca será esquecida, e se ela era uma menina tão amada e tão doce é porque teve uma boa criação sua e da Flávia! Deus conforte vocês e meus primos", disse outro usuário.