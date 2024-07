Ministra Marina Silva veio a a Belo Horizonte anunciar, junto com a até então pré-candidata da Rede a deputada estadual Ana Paula Siqueira, apoio a candidatura do PT

A deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) declarou formalmente nesta quinta-feira (11/7) apoio à pré-candidatura de Rogério Correia (PT) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O petista disse ter convidado a deputada a ser coordenadora da parte ambiental do seu programa.

No evento, que contou com a presença da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-SP), a parlamentar afirmou que o objetivo é "somar esforços com a candidatura do Rogério, que tem um acúmulo maior de forças partidárias".

Um documento com as propostas elaboradas durante a pré-campanha foi entregue ao petista. Destacam-se, entre diversos pontos, alguns objetivos como zerar a fila para cirurgias eletivas, valorização dos profissionais de educação, aumentar o orçamento destinado ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

Anteriormente, Ana Paula Siqueira havia sido anunciada como pré-candidata à vice na chapa encabeçada pela deputada federal Duda Salabert (PDT), mas, com a decisão de se retirar da disputa, deixa a aliada sem um pré-candidato a vice.

Contudo, a pedetista pode ser a próxima a engrossar a frente ampla do campo progressista. Tratativas entre a cúpula do PT e do PDT buscam firmar esse apoio, podendo até haver troca de apoios em outras capitais.

O nome de Duda é bem visto por uma ala do PT como possível vice. A deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) e a própria Ana Paula Siqueira são as preferidas de outros grupos dentro da sigla. Outra corrente argumenta que é necessário arriscar um nome que puxasse eleitorado de outra base.

Rogério Correia afirmou que tem como objetivo convencer a parlamentar a declarar apoio a sua campanha e disse ter sido incumbido desta missão pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É um sonho (ter o apoio da deputada Duda Salabert) que eu persisto e tenho que insistir. (...) Ela tem toda legitimidade de colocar sua candidatura. É uma excelente deputada. (...) É uma guerreira que espero que esteja com a gente", disse o petista.



Até o momento, Duda Salabert, que se manifestou favorável a união de forças em outro momento, alega ser o nome progressista em melhores condições para ir ao segundo turno das eleições municipais.

Mais cedo, Bella Gonçalves anunciou a retirada da sua pré-candidatura ao cargo de prefeita para apoiar Rogério Correia. Os partidos Rede e Psol fazem parte de uma federação nas eleições deste ano, o que faz com que eles devam concorrer de forma unificada.