Joel Pinheiro estreou, nesta segunda-feira (8/7), como comentarista do "Estúdio I", na GloboNews. O economista, que tem quase 44 mil seguidores no Instagram, teve passagens pela Jovem Pan, CNN e, também, é colunista do Jornal Folha de São Paulo.







Em sua primeira análise, Joel comentou sobre o resultado do segundo turno da eleição na França, realizado nesse domingo (7/7), onde a coalizão Nova Frente Popular entre a esquerda e aliados do atual presidente Emmanuel Macron saíram na frente, deixando o partido de extrema-direita em terceiro lugar.

A partir de hoje, Joel Pinheiro (@JoelPinheiro85) vai reforçar o time do #Estúdioi e da #Globonews. O comentarista traz a análise do resultado da eleição na França: “Se fosse uma eleição em um turno, o resultado teria sido completamente diferente. Mas como é de dois turnos,… pic.twitter.com/m7aco8N6jc — GloboNews (@GloboNews) July 8, 2024

Veja alguns comentários no X, antigo Twitter:

a galera com odio da Globo News pela contratação do Joel Pinheiro da Fonseca, eu gosto dele. e gostar ñ significa concordar com todas as falas e pensamentos. apesar de ter alguns posicionamentos bem equivocados, na grande maioria das vezes acho ele sensato kkk (tô falando serio) — Ízargos Delgado (@izargos) July 8, 2024

As pessoas surpresas com o Joel Pinheiro indo trabalhar na Globo News e eu na real estou surpreso com o fato de que ele não trabalhava lá até então (sério, na minha cabeça ele já trabalhava lá).



Gente, um Joel Pinheiro não difere tanto de um Merval Pereira. Qual a surpresa? — VictorBigMic ??? (@VictorHMaicao) July 8, 2024

Que bosta, colocaram o Joel Pinheiro na Globo News #Estudioi, que vergonha meu pai, que vergonha! Voltou uma mil casas para trás. — Felipe Sopí entre os antropos! (@FelipeSopi) July 8, 2024