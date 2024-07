O presidendte da Argentina Javier Milei recebeu nesse domingo (7/7) a medalha do “Triplo I”, concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do país vizinho está em Balneário Camboriú para uma edição do CPAC (Conservative Political Action Conference), evento que reúne nomes conservadores e da extrema direita internacional.





O acessório traz a cara de Bolsonaro e leva o nome de "3Is” pelas características que o ex-presidente se descrevia durante o seu mandato: imbrochável, incomível e imorrível. Na parte de cima da medalha está escrito “Clube do Bolsonaro” e abaixo as três palavras, divididos por estrelas.







Nas redes sociais, internautas argentinos e brasileiros voltaram a repercutir sobre o acessório.

É uma desgraça mesmo, PQP. O cara ainda recebe uma MEDALHA que imbrochável e sei lá mais o quê https://t.co/77zZluhajw — Everton Silva (@Evertonplanner) July 8, 2024

Medalha dos “três is: imbrochável, imorrível e incomível.



Quei coisa IDIOTA! — Camila Di Aquino (@camiladiaquino) July 8, 2024

Bolsonaro averiguou pessoalmente que milei de fato é imbrochavel e incomivel — Tutor Partículas (@HeiArthuro) July 8, 2024





A medalha já foi entregue também a Neymar Jr e ao primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán.





O filho do ex-chefe do Executivo e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou foto do argentino com a medalha.