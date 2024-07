Milei posa com Eduardo Bolsonaro segurando a medalha dos três 'is'

O encontro entre Jair Bolsonaro (PL) e Javier Milei neste domingo (7/7) rendeu ao presidente argentino uma medalha do “Triplo I” das mãos do antigo mandatário brasileiro. O líder do país vizinho está em Balneário Camboriú para uma edição do CPAC (Conservative Political Action Conference), evento que reúne nomes conservadores e da extrema direita internacional.





A homenagem rendida ao ultraliberal presidente argentino é uma premiação não oficial dada por Bolsonaro a homens em que ele reconhece as características dos três “Is” da medalha: imbrochável, incomível e imorrível.





O anúncio da entrega da medalha foi feito nas redes sociais pelo filho do ex-presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em seu perfil no X (antigo Twitter), o parlamentar chamou Milei de “melhor presidente da atualidade” e usou um slogan de campanha do argentino na legenda.





O melhor Presidente do mundo da atualidade, @JMilei, acaba de receber das mãos de @jairbolsonaro a sua medalha triplo "i":

-IMORRÍVEL

-IMBROCHÁVEL

-INCOMÍVEL



"Viva la libertad, carajo!!!"#Milei2027 pic.twitter.com/ailkbNpWqN — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 7, 2024





Milei fará o encerramento da CPAC em sua edição catarinense. Além do argentino, a edição contou com a presença do próprio Jair Bolsonaro e nomes como os dos deputado federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Mário Frias (PL-SP), Ricardo Salles (PL-SP) e Caroline de Toni (PL-SC); e dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Jorginho Mello (PL-SC).

Viris, heterossexuais e imortais





Milei se junta a um grupo de outros nomes famosos e chefes de estado que o ex-presidente brasileiro considera suficientemente viris, heterossexuais e pretensamente imortais. A lista inclui o primeiro ministro da Hungria, Viktor Orban; o jogador de futebol Neymar Jr.; o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de BH, Bruno Engler (PL); e o coach e influenciador Pablo Marçal.





A medalha do ‘triplo I’ se tornou elemento frequente nas participações em eventos feitas por Bolsonaro após sua saída do Palácio do Planalto. Derrotado na tentativa de reeleição em 2022, o ex-presidente segue uma agenda cheia como um representante conservador no Brasil e ponte com lideranças da direita internacional.





Os três atributos da homenagem, no entanto, fazem parte do discurso de Jair desde sua primeira campanha ao Planalto e o período como presidente. Na comemoração do bicentenário da Independência do Brasil em 7 de setembro de 2022, o discurso oficial do então Chefe de Estado brasileiro foi marcado pela exaltação da própria função erétil, quando, ao lado da esposa Michelle, Bolsonaro gritou repetidamente “imbrochável, imbrochável, imbrochável” para o público em Brasília..