O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou a Balneário Camboriú (SC) na noite deste sábado (6/07) para participar da conferência conservadora Cpac.





Milei foi recebido no hotel com um abraço efusivo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também estavam presentes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de outros políticos bolsonaristas.





Depois, todos assistiram ao final da partida em que o Brasil foi eliminado pelo Uruguai na Copa América.





Neste domingo (7), Milei fará o discurso de encerramento da conferência e deve dividir o palco com Bolsonaro.

Críticas a Lula





Há a expectativa de críticas ao presidente Lula (PT), com quem Milei evitou de se encontrar nessa visita ao Brasil. Ele também deixou de comparecer a um encontro do Mercosul no Paraguai.





O argentino irritou o governo brasileiro ao vir ao país em caráter não oficial, ignorando os protocolos diplomáticos. No domingo, terá uma agenda carregada, com encontros com empresários e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), antes de falar no evento.

Da América Latina à Europa





Outras figuras de proa da direita latino-americana e europeia estarão presentes. Do Chile virá José Antônio Kast, que perdeu no segundo turno a eleição presidencial para o esquerdista Gabriel Boric em 2021 e desponta como favorito no pleito do ano que vem.





Ministro da Justiça de El Salvador, Gustavo Funes deve ser recebido efusivamente pela plateia, já que a política de linha-dura contra o crime no país centro-americano, com encarceramento em massa de suspeitos, tornou-se uma referência para a direita brasileira.





Também estão previstas as presenças de representantes de partidos europeus como o português Chega! e o Grupo de Conservadores e Reformistas do Parlamento do bloco. Ambiciosa, a organização do evento chegou a convidar o ex-presidente americano Donald Trump, sem sucesso.