O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "é muito difícil". Em relação à possibilidade de prisão do ex-presidente envolvendo o caso das joias sauditas, o ministro evitou comentar.

"Acho que a reversão [da inelegibilidade de Bolsonaro] é muito difícil. Tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Essa tem sido a rotina em casos semelhantes", disse Gilmar em entrevista à CNN Portugal, nessa segunda-feira (25/6).

Para o ministro, é provável que os direitos políticos do ex-presidentes permaneçam suspensos. "Tudo indica que sim".

No ano passado, o TSE decidiu, por 5 votos a 2, determinar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. Ele foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Possibilidade de prisão

Ao ser questionado sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas, Gilmar Mendes não quis comentar antes do julgamento. "Qualquer decisão que venha a ser tomada nesse sentido terá que ter o trânsito em julgado. Portanto, terá que se verificar antes o julgamento e a condenação", afirmou.