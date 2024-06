A fala do ex-presidente é uma crítica a declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse que o governo Lula acabou com a "gastança" herdada pelo governo antecessor de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a critiar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na manhã desta terça-feira (18/6), o ex-presidente afirmou que o governo Lula aumentou a "defasagem nas contas públicas para patamares superiores ao de uma guerra e de uma pandemia".



Em comparação à sua gestão, Bolsonaro disse em suas redes sociais que fechou as contas do governo com "superávit histórico de R$ 54 bilhões em 2022". Afirmou ainda que a gestão do presidente Lula não tem "nenhuma entrega significativa ao povo, mesmo que aumentem os impostos aos mais humildades de forma jamais vista na história do Brasil". Jair Bolsonaro ainda afirmou que o governo Lula promove "fake news pela democracia".