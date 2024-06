Com as eleições municipais se aproximando, a Federação PSOL/Rede anunciou, nesta segunda-feira (24/6), 42 pré-candidatos à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Atualmente, os dois partidos contam com três nomes – as vereadoras Cida Falabella (PSOL), Iza Lourença (PSOL), Professora Nara (Rede) – entre os 41 atuais membros do Legislativo municipal.

A presidente do PSOL em Belo Horizonte e também pré-candidata à Câmara, Jozeli Rosa, destacou a pluralidade entre os possíveis candidatos no pleito. "O PSOL tem uma chapa com muita representatividade cultural, étnica, racial, LGBTQIA+ e com pessoas que conhecem nossa cidade e sabem quais avanços precisamos para renovar a política e construir a Belo Horizonte que queremos", afirmou.

Estiveram presentes no lançamento a deputada estadual e pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Bella Gonçalves (PSOL), que defendeu que a esquerda faça uma frente ampla para enfrentar os candidatos de direita. "A nossa federação está a serviço da unidade do campo progressista, porque é a unidade que vai enfrentar a extrema-direita e garantir o governo que BH merece", comentou.

Os pré-candidatos Rogério Correia (PT), que recentemente firmou um apoio com a federação, e a pré-candidata e deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede), que anunciou concorrer a vice em uma chapa encabeçada pela deputada federal Duda Salabert (PDT), também compareceram ao evento.

Como as legendas firmaram uma federação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as duas parlamentares não podem sair candidatas em chapas diferentes. O presidente da Rede, Paulo Miranda, afirmou que o apoio será a aliança com o Partido dos Trabalhadores.

Leia também: Lula volta a Minas com as eleições municipais na mira

Além dos já citados, as vereadoras de BH filiadas aos partidos e a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL) também estiveram presentes.