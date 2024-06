O pastor bolsonarista Alan Chaves foi hostilizado ao tentar pregar no Muro das Lamentações, em Israel, um dos lugares sagrados para o judaísmo.

Um vídeo, publicado nas redes sociais pelo próprio pastor, mostra o momento em que ele segura uma Bíblia e tenta fazer uma pregação no local.





No entanto, o ato não foi bem recebido. Adultos levantaram cópias do Torá (o livro sagrado do judaísmo) para tapar a Bíblia que Alan segurava e o expulsaram com o apoio de crianças.

"Nos expulsaram do Muro das Lamentações porque falamos de Jesus", escreveu ele.

A religião judaica não reconhece Jesus como o Messias, diferente do cristianismo.