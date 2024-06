Atividades educativas, divulgação de medicações acessíveis, orientações sobre cuidados básicos e atenção a mulheres em situação de violência sexual. É o que pretende realizar a campanha de check-up feminino, aprovada em segundo turno por unanimidade no último mês na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

De autoria da deputada estadual Lud Falcão (Podemos), o projeto institui a Campanha de Check-up Feminino, que promove ações de conscientização sobre doenças comuns entre mulheres e suas formas de prevenção, juntamente da divulgação de medicações acessíveis.





De acordo com o Índice Global de Saúde da Mulher, realizado em 2021, o Brasil se encontra na 74ª posição em um ranking de 122 países, o que, para a deputada, representa uma urgência no cuidado feminino e justifica a urgência do projeto.

“A saúde pública enfrenta escassez de recursos, números insuficientes de profissionais e falta de unidade de atendimento, entre outras dificuldades. Embora pareça um problema difícil, ações simples podem reverter a situação”, afirma Falcão.





Assim, o projeto de lei prevê a orientação das mulheres sobre o diagnóstico precoce e a preservação de doenças, além da conscientização sobre a necessidade da realização de exames periódicos e os cuidados básicos para enfermidades comuns entre as mulheres.

Para a autora, a campanha será benéfica para o sistema público de saúde. “A prevenção pela educação é sempre o melhor caminho para evitar problemas de saúde graves e desafogar o sistema estadual. Dessa forma, conscientizar a população é uma estratégia eficaz e que traz melhorias da qualidade de vida e dos serviços públicos”, conclui a deputada.

Também são abrangidas pelo projeto ações educativas sobre a vida saudável, com informações sobre alimentação balanceada e a importância de exercícios físicos. De acordo com a redação final, datada em 6 de junho, também serão divulgados os serviços de atenção voltados às pessoas em situação de violência sexual, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), além de orientações sobre planejamento familiar.

Falcão ainda acrescenta: “É gratificante ver a união de deputados e deputadas quando se trata do direito da mulher”.

O projeto segue como aditivos ao artigo 2º da Lei nº 24,333, que dispõe sobre a Cadeneta da Saúde da Mulher, para sanção do governador do Estado, Romeu Zema (Novo).