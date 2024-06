"Quero me desculpar com a comunidade LGBTQIA+ e com todos que se sentiram ofendidos e fazer o compromisso de não cometer mais esse erro", disse Janones

O deputado federal André Janones (Avante-MG) pediu desculpas à comunidade LGBTQIAPN+ por usar "termos ofensivos" durante a reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados dessa quarta-feira (5/6). No bate-boca entre os parlamentares, Janones se expressou com os termos "viado", "boiolas" e "bichinhas". Na ocasião, a sessão do colegiado analisava o pedido de cassação de Janones.

Em suas redes sociais, nesta quinta-feira (6/6), o parlamentar mineiro afirmou que o "calor do momento" passou e deve "desculpas a quem de fato merece". Janones ainda afirmou que ele não se orgulha da atitude, que, segundo ele, fere uma "comunidade que tanto luta para ter seus direitos reconhecidos".

"Passado o calor do momento, após um dia sendo atacado pelo ódio daqueles que não aceitam o resultado das urnas, ouvindo com muito sangue frio mentiras, insultos dos mais diversos e até ameaças, eu sinto que devo um pedido de desculpas a quem de fato merece. Eu sei que tem gente que passou pano para algumas falas que eu fiz, mas aqui me cabe reconhecer que, na tentativa de espelhar o bolsonarismo e "devolver na mesma moeda", eu usei palavras das quais não me orgulho e que ferem uma comunidade que tanto luta para ter seus direitos reconhecidos", escreveu Janones no X (antigo Twitter).

"Quero me desculpar com a comunidade LGBTQIA+ e com todos que se sentiram ofendidos e fazer o compromisso de não cometer mais esse erro. No mais, vamos seguir trabalhando por um Brasil mais justo e por cenas mais honrosas que as promovidas ontem pela truculência dos golpistas de extrema-direita", completou.



Discussão na Câmara dos Deputados

A sessão que analisava o pedido de cassação de Janones foi marcada por bate-boca e confusão. Após o encerramento da reunião, que terminou no arquivamento do pedido de investigação contra o deputado mineiro, Janones foi alvo de hostilidades, sendo chamado de 'rachador' e 'covarde' por alguns parlamentares, incluindo Nikolas, Zé Trovão (PL-SP) e o coach Pablo Marçal, que também participou da sessão e é pré-candidato à prefeitura de São Paulo.

A situação se intensificou quando Janones revidou às ofensas, provocando uma confusão generalizada que exigiu a intervenção da Polícia Legislativa para escoltá-lo para fora do plenário do colegiado.