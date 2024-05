O deputado federal André Janones (Avante-MG) voltou a criticar a esquerda por impulsionar figuras de direita nas redes sociais: “Nosso campo segue fazendo merda. Continuam não entendendo nada de redes e agora estão transformando um coaching de merda em celebridade”. Ele ainda afirmou que a esquerda não sabe “o básico do básico de comunicação”.









Apesar de não citar nomes, o post supostamente se refere ao influencer Pablo Marçal, que figurou no trending topics do X, antigo Twitter, nos últimos dias após publicações sobre a crise enfrentada no Rio Grande do Sul e sobre o show da cantora Madonna no último sábado (04/05).





Sobre a situação crítica enfrentada no Sul do Brasil, o coach afirmou que caminhões com doações estariam sendo barrados e impedidos de distribuir água, alimentos e outros itens para os atingidos pelas enchentes.

Ele também acusou as Forças Armadas de inércia na atuação nos resgates. Marçal afirmou ainda que o show da Madonna foi custeado pelo governo federal quando, na verdade, teve o banco Itaú como principal patrocinador. A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu uma ação contra Marçal por disseminação de fake news, uma vez que nenhuma das afirmações correspondem à realidade.





Janones vem criticando recorrentemente a ação da esquerda nas redes sociais. Na última quinta-feira (25/4), o parlamentar afirmou que o campo da esquerda é cheio de "analfabetos digitais, ultrapassados e prepotentes" e que é "prepotência" da esquerda de achar que o bolsonarismo morreu.





Em outras ocasiões, o deputado já afirmou que a extrema-direita está muito à frente da oposição quando se trata de comunicação.

Em janeiro de 2023, Janones apontou que a esquerda não aprendeu “nem com a ascensão do bolsonarismo, e muito menos com o sufoco que passamos para vencer a extrema-direita”, e em maio do mesmo ano, afirmou que a atual equipe de Lula tem “a pior comunicação da história da República!”.