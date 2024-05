Genial/Quaest: para 67% dos brasileiros, poder de compra diminuiu

Segundo recente reportagem do g1, durante a conversa, o falso recrutador ainda promete reembolsar o dinheiro assim que o candidato for admitido no suposto novo emprego.

Nova rodada de pesquisa do instituto Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8/5), indica que a maioria dos brasileiros acredita que o poder de compra no país caiu no último ano. O percentual é de 67%, ante 19% daqueles que acreditam que o poder de comprar aumentou. Para 12%, o poder de compra permaneceu o mesmo.

Ainda segundo o levantamento, para 38% dos entrevistados, a economia do país piorou no último; 27% acreditam que melhorou; e 32% acreditam que ficou do mesmo jeito.

Contas aumentaram

62% dos entrevistados apontam que os valores das contas de água e luz aumentaram no último mês. Já 48% acreditam que o valor do combustível aumentou. E 73% apontam aumento nos alimentos.



Expectativas

A expectativa de 48% dos entrevistados é de que a economia melhore nos próximos 12 meses, enquanto 30% acreditam que o cenário irá piorar. Outros 19% acreditam que a economia irá continuar do mesmo jeito.