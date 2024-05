Nova rodada de pesquisa do instituto Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8/5), indica que a maioria dos brasileiros acreditam que o país caminha na direção errada. O percentual é de 49%, ante 41% daqueles que acreditam que o Brasil está na direção certa. 10% dos entrevistados não souberam responder o questionamento.

Em dezembro do ano passado, o percentual de brasileiros que acreditavam que o Brasil caminhava na direção errada era de 43%, enquanto 45% acreditavam que o país estava indo bem.

O percentual está em sintonia com as avaliações negativas em relação ao governo Lula e a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente à administração da gestão federal. Conforme o mesmo levantamento, a avaliação positiva dos brasileiros em relação a administração federal teve uma nova variação negativa, recuando de 35% para 33% em relação a fevereiro deste ano.

Ainda conforme a pesquisa, a avaliação negativa sobre o governo Lula passou de 34% para 33% no mesmo período. Outros 31% classificam a gestão petista como regular.

Este é o quarto recuo consecutivo da avaliação positiva do governo Lula registrado pelo instituto Genial/Quaest desde agosto de 2023, quando o governo Lula atingiu seu ápice de aprovação, com 42%. À época, a avaliação negativa do governo era de 24%.





Ainda conforme o levantamento, 50% dos eleitores aprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente à administração do governo, enquanto 47% desaprovam. 3% dos entrevistados não souberam responder.





A pesquisa foi feita com 2.045 eleitores, entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.