Genial/Quaest: Governo Lula é aprovado por 60% dos brasileiros

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma melhora de 11 pontos percentuais na avaliação dos sulistas entre as pesquisas de junho e a de agosto (foto: Ricardo Stuckert/PR) O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado 60% dos brasileiros. Os dados fazem parte da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16/8). Já os que desaprovam são 35%. Os que não souberam ou não responderam foram 5% .





Os números mostram uma constante melhora na avaliação do governo federal desde abril, mês que registrou a pior aprovação, com 51%, subindo para 56% em junho. A desaprovação, de acordo com estudos, foram respectivamente nos mesmos períodos, de 42% e 40%.









Nas regiões Centro-Oeste/Norte o governo é aprovado por 52% dos entrevistados, contra 39% de críticos. Já no Sudeste a aprovação é de 55%, contra 39% e o Nordeste registrou 72% de aprovação, contra 25% de desaprovação.





Pela primeira vez, os números mostram uma aprovação maior que a desaprovação entre os evangélicos. Metade dos integrantes deste segmento religioso aprova o governo Lula, contra 46%.





Entre as perguntas feitas na pesquisa, está se o presidente Lula é bem ou mal-intencionado e se vem conseguindo cumprir com suas promessas: 39% acreditam que o petista é bem intencionado e que tem feito o prometido. Já os que julgam que Lula não é bem intencionado e nem anda realizando o que foi dito na campanha somam 37%.





Os que veem boas intenções em Lula, mas não acreditam que as promessas estão sendo cumpridas são 18%. Os que não vem boas intenções no presidente mas acreditam que as promessas estão sendo realizadas são 3%.





A cobertura da imprensa também foi tema no levantamento. Ao serem questionados se têm ouvido mais notícias positivas e negativas sobre o governo federal. 38% alegaram ter visto mais informações positivas, principalmente Bolsa Família de R$ 600 com mais R$ 150 para cada criança; diminuição de preços; e proteção da Amazônia e povos povos indígenas foram as mais citadas.

Já os que afirmam ter ouvido mais informações negativas foram 33%. As piores notícias mais recordadas foram "não faz o que promete e é corrupto"; aumento de impostos; e aumento de preços.





Já os que afirmaram não ter ouvido notícias sobre o governo são 29%.





Programas de governo também foram alvos da pesquisa. O Plano Safra de financiamento à agricultura foi apontado como positivo por 79% dos entrevistados, contra 10% que não gostaram e 12% não souberam responder.





O Desenrola, que permite que as dívidas sejam renegociadas, foi visto com bons olhos por 70%, contra 16% que desaprovaram. Já 15% não souberam responder.





A Reforma Tributária que o governo aprovou na Câmara foi elogiada por 37%, contra 26%. Já não souberam responder são 36%.





A Economia foi apontada como o maior problema no Brasil atualmente, com 31%, seguido das questões sociais e de saúde, com 21% e 12%, respectivamente.





Os entrevistados responderam o que acham da economia nos últimos 12 meses. "Ficou do mesmo jeito" foi a resposta dada pela maioria, com 39%. Os que veem uma melhora são 34%, contra os 23% que perceberam uma piora.





A Pesquisa





As 2.029 entrevistas foram realizadas pessoalmente entre 10 e 14 de agosto em 120 municípios sorteados por meio do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo.