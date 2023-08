Genial/Quaest: para 43% dos deputados, governo Lula é melhor que Bolsonaro

Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (10/8), aponta que 43% dos deputados federais acreditam que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido melhor que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu antecessor. Segundo o levantamento, para 36% dos parlamentares a gestão tem sido pior, para 12% está sendo igual, e 8% dos parlamentares não souberam ou quiseram responder.

Em comparação à opinião dos eleitores, a avaliação positiva do governo é parecida com a encontrada na Câmara dos Deputados. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada em junho, 49% da população avalia o governo atual como melhor que a gestão anterior. Já para 34% dos eleitores, a gestão Lula é pior do que a gestão de Jair Bolsonaro. Para 11%, era igual. Neste público, 6% não souberam ou não responderam na época.