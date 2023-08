Quaest: governo Lula é positivo para 35% dos deputados federais

440

Em comparação à opinião dos eleitores, a avaliação positiva do governo é parecida com a encontrada na Câmara dos Deputados (foto: Ricardo Stuckert/PR) Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (10/8), aponta que 35% dos deputados federais avaliam positivamente o governo Lula (PT). O levantamento ainda indica que 33% dos parlamentares federais avaliam negativamente a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 30%, regular. 2% dos deputados não souberam responder.









O levantamento também compara a avaliação do terceiro mandato de Lula no mercado financeiro. Conforme a pesquisa de julho deste ano, também da Genial/Quaest, 20% do mercado avaliava o governo positivamente; 36% regular; e 44% negativamente.

Esquerda x Direita

O levantamento também indica a avaliação do governo Lula entre os deputados que se consideram de esquerda, centro e direita. Na oposição, Lula enfrenta a maior resistência, sendo avaliado negativamente por 74% dos parlamentares da direita. Com maior articulações e concessões do Centrão na estrutura do governo , a rejeição do governo Lula pelos deputados do centro é de apenas 7%. No entanto, 56% dos políticos de centro avaliam a gestão como regular; e 34% como positivo.





Ainda segundo a pesquisa, 86% dos deputados de esquerda avaliam como ótimo ou bom o governo; e 14% regular. Apenas 4% dos parlamentares de direita consideram a gestão positiva; enquanto 22% regular.

Governistas x oposição

Metade (50%) dos parlamentares responderam que o partido ao qual estão filiados pertencem a base do governo na Câmara dos Deputados. Já 19% dos parlamentares se afirmaram independentes; e 26% da oposição. Outros 5% dos deputados optaram por não responder ou não souberam.

No entanto, 40% dos parlamentares ouvidos se consideram governistas; 28% independentes; e 27% da oposição. 5% dos entrevistados não souberam ou quiseram responder.

Parlamentares dividos

Questionados sobre o rumo do país, 52% dos deputados federais consideram que o Brasil vai na direção certa, contra 42% que acham que o país vai na direção errada.

A avaliação dos parlamentares é mais positiva do que a da população, em comparação com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada em junho. À época, 46% dos eleitores acreditavam que o Brasil estava na direção correta, contra 41% que achavam que o país caminha na direção errada.





Na Câmara, 6% dos deputados não responderam, enquanto entre os eleitores o número foi de 14%.

A pesquisa

A pesquisa com os deputados federais foi feita entre os dias 13 de junho a 6 de agosto. Foram realizadas 185 entrevistas, o que é equivalente a 36% do total de parlamentares na Câmara. A margem de erro é de 4.8 pontos percentuais para mais ou para menos.