O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (1º/5), uma conversa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O chefe do Executivo disponibiliza ajuda aos atingidos pelas fortes chuvas na Região Sul do país, além de anunciar que vai ao estado nesta quinta-feira (2/5).

"Nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens forem necessários para ajudar. Não há limite para a gente ajudar. Se foram 30 (até agora), vamos mandar 60, 90, 100, não tem limite de pessoas para a gente mandar", afirmou o petista.



O estado gaúcho vem enfrentando fortes chuvas, que já deixaram dez mortos, 21 desaparecidos e mais de 4 mil pessoas desalojadas. Ao todo, 107 cidades vêm sofrendo com problemas, afetando quase 20 mil pessoas.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por determinação do ministro da Defesa, José Múcio, ordenou o envio de helicópteros para ajudar no resgate, mas as condições climáticas dificultam o sobrevoo.

"Tem oito helicópteros à disposição para ir ao Rio Grande do Sul, que não conseguem levantar voo por causa do teto. Os helicópteros estão prontos para ir, assim que o teto permitir", avisou Lula a Leite.

Na aviação, a expressão "teto" significa que há pouca visibilidade, o que torna o voo muito perigoso.

Na conversa, o petista também avisou que vai ao Rio Grande do Sul nesta quinta. Leite mostrou preocupação com a persistência de chuvas no estado. É estimado que ainda chovam mais de 300 milímetros no Estado. "(A chuva) vai dar uma trégua no fim de semana, mas volta a chover na semana que vem. Temos um quadro difícil nos próximos dias", lamentou o tucano.