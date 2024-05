Lula: 'Que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul, que a chuva diminua'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (1º/5) que viaja nesta quinta (2/5) para o Rio Grande do Sul para acompanhar as ações de socorro e reconstrução após as fortes chuvas que atingiram o estado e causaram ao menos dez mortes.

Lula confirmou a viagem no início da noite em suas redes sociais. Em coletiva de imprensa para tratar do temporal, o governador gaúcho, Eduardo Leite, também afirmou ter conversado com Lula sobre a visita. A expectativa é que o presidente vá para o estado pela manhã.

O chefe do Executivo publicou em sua conta no X (antigo Twitter) um trecho da conversa que teve com Leite por telefone. "Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo", disse Lula. "Que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul, que a chuva diminua, porque eu estou sabendo que vai ter mais 340 mm de chuva", continuou.

O governo federal já anunciou medidas para apoiar o estado, como o envio das Forças Armadas. Lula disse a Eduardo Leite que pelo menos oito helicópteros já estão preparados para ir ao estado, mas ainda não puderam decolar por conta do mau tempo, segundo o ministro da Defesa, José Múcio.

"Mas os helicópteros estão já preparados para ir ao Rio Grande do Sul, sabe, assim que o teto permitir. Outra coisa é o seguinte, nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens forem necessários para ajudar. Não tem limite para a gente colocar não. Se for só 30, sabe, nós vamos mandar, 60, 90, 100", afirmou ainda o presidente.

Governador diz que desastre será o maior do estado



Eduardo Leite realizou no final da tarde de hoje uma coletiva de imprensa para falar sobre a situação do estado. As chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde o final de semana, causando inundações, estragos e mortes. A expectativa do governo estadual é que esse seja o maior desastre natural enfrentado pela região.

"Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado enfrenta, maior que o do ano passado. A diferença do que aconteceu no ano passado é que em setembro, no Vale do Taquari, nós tivemos uma enxurrada e, em seguida, tempo nos deu condições de entrar em campo para salvar centenas de vidas. Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo", declarou o governador.

Em setembro do ano passado, o número de mortes chegou a 46. Segundo Leite, ele passou o dia de hoje conversando com integrantes do governo federal, como o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O governador pediu o apoio das Forças Armadas e de líderes com treinamento "de caos e guerra, como o que estamos vivenciado". Ele disse ainda que vê grande importância na visita de Lula ao estado.

"Conversando com o presidente Lula, ele me disse que vai vir amanhã de manhã ao Rio Grande do Sul. Acho que é bastante importante e positivo. Então, que venha", afirmou Leite. "Entendo que o presidente da República tem um país continental como o nosso, com tantas crises. Demora um pouco, sei que tem outras tarefas. Minha aflição é buscar traduzir e dar sentimento da urgência do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não é só mais um caso que está acontecendo", frisou.