O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) usou um boné da Central Única dos Trabalhadores (CUT) durante ato do Dia do Trabalhador nesta quarta-feira (1º) em São Paulo. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do pré-candidato à prefeitura da cidade, Guilherme Boulos (Psol).

Em 2006, a coligação do então candidato à presidência Geraldo Alckmin, à época filiado ao PSDB, chegou a entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo para que a página da CUT saísse do ar por divulgar informações contra ele. O corregedor-geral decidiu pelo arquivamento da ação.





Internautas comentaram, nas redes socais, sobre o acessório usado pelo vice-presidente da República.

Eu vivi para ver o Alckmin com boné da CUT! — angelica maciel (@florzinho) May 1, 2024

Geraldo Alckmin de boné da CUT. Esse é o tweet. — PAGLIACCI???????????????? (@R4PH43L1822) May 1, 2024

voltar no tempo uns 10 anos e falar que em 2024 o geraldo alckmin vai estar do lado do lula com um boné da CUT discursando no dia do trabalhador — yano (@folklouisre) May 1, 2024

No evento desta quarta, o presidente Lula reclamou que o ato foi mal convocado e que por isso teve baixa adesão.

O petista também pediu votos a Guilherme Boulos, o que é vedado pelo TSE e pode lhe rendes multa.

"O dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral, após o prazo de registro de candidaturas. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa", indica o site do órgão.