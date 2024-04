Até então marcada para as 21h30 deste sábado (13/4), a entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faria com o empresário Elon Musk foi cancelada. A conversa aconteceria pelo perfil vinculado à conta de Bolsonaro, Bolsonaro TV. O político informou em um grupo de mensagens que o encontro virtual com o bilionário, dono do X, será agendado novamente devido ao conflito entre Irã e Israel.

Bolsonaro disse ainda que, se estivesse de posse de seu passaporte, retido conforme ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, agora estaria em Israel. Seu pedido para que o documento lhe fosse devolvido, a fim de viajar ao país, foi negado.

Na então prevista conversa com Musk, Bolsonaro faria questionamentos já acordados com o empresário, como o político revelou em evento em João Pessoa (PB), com o ex-ministro Marcelo Queiroga, mais cedo.

Leia: Governo Lula cancela publicidade no 'X' após declarações de Elon Musk

“Eu vou fazer algumas perguntas a ele que já acertamos. Ele tem um poder enorme […] Ele quer servir para ser o indutor da liberdade pelo mundo. Por isso ele comprou o Twitter por pouco mais de US$ 40 bilhões. Ele podia estar cuidando da vida dele, mas ele vem em nosso socorro aqui na Terra”, divulgou.

A entrevista com Musk foi anunciada em um contexto de tensão envolvendo o empresário e as autoridades judiciais brasileiras, em especial, o ministro Alexandre de Moraes.

No último domingo (7/4), Moraes abriu um inquérito contra Musk para apurar possíveis crimes de obstrução de Justiça. A decisão ocorreu após o bilionário afirmar que não vai cumprir decisões da Justiça brasileira, como o banimento de determinadas contas do X.

Durante o período das eleições de 2022, diversos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram suas contas suspensas inúmeras vezes.

O ministro do STF incluiu o empresário entre os investigados no inquérito sobre milícias digitais e estabeleceu uma multa de R$ 100 mil para cada perfil que o dono do X reativar de forma irregular.

*Com informações de Vinícius Prates