Felipe Neto usou suas redes sociais neste sábado (13/4) para agradecer o apoio dos fãs. O criador de conteúdo afirma que vem sendo atacado nos últimos dias após a divulgação dos "Twitter Files Brazil" (saiba mais abaixo o que significam), que ocorrem em meio ao embate entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o empresário Elon Musk, da plataforma X.

“Muito obrigado por toda a força e o apoio que vocês me deram nessas 48 horas. Enquanto eu tiver vocês, a extrema direita nunca vai me derrubar. Falharam de novo, assim como quando me acusaram de corrupção de menores, pedofilia, crime contra segurança nacional, entre outros”, escreveu o youtuber.

Twitter Files Brasil

Na última quarta-feira (10/04), o ativista norte-americano Michael Shellenberger divulgou uma série de e-mails de usuários do antigo Twitter em 2020 e 2022, cujo conteúdo falava sobre decisões judiciais e suspensão de conteúdos postados na plataforma suspeitos de disseminar fake news.

Segundo os arquivos divulgados, Felipe Neto teria acesso privilegiado ao Twitter e solicitado ao então chefe de políticas públicas da plataforma, Fernando Gallo, que banisse as contas do bolsonarista Allan dos Santos com a justificativa de que ele propagava desinformação a respeito da pandemia de Covid-19. Gallo, por sua vez, teria enviado a solicitação a Yoel Roth, chefe de segurança da rede social, que teria negado o pedido.

Com a repercussão da divulgação dos supostos e-mails, o youtuber afirmou, durante uma entrevista concedida ao UOL nessa sexta-feira (12/4), que tudo não passa de estratégia para desacreditá-lo. “O Twitter Files Brasil é fundamentado estruturalmente em mentira, em calúnia, em difamação. De cara, é necessário anular completamente o que está sendo mostrado ali provando que é mentira”, afirmou Neto.

Alan dos Santos x Felipe Neto

Durante a pandemia de Covid-19, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos usava seu canal Terça Livre para minimizar os efeitos do vírus e criticar as vacinas contra Covid, além de atacar a Constituição brasileira e defender a intervenção militar e o fim de instituições democráticas. Ele é investigado pela Polícia Federal por divulgação de conteúdo falso e apoio em atos antidemocráticos.

Em julho de 2021, Santos foi para os Estados Unidos, e em outubro do mesmo ano, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva dele, assim como solicitou o início imediato do processo de extradição de Allan dos Santos ao Ministério da Justiça. O bolsonarista segue foragido da Justiça brasileira desde então.

Na época, Felipe Neto defendeu a suspensão das contas do blogueiro no Twitter. “Ele é uma das figuras mais nefastas, criminosas, que existem na extrema-direita. É um sujeito canalha e que deveria estar preso. Está foragido da Justiça nesse exato momento. Na época que pedi o banimento dele (…), pedi abertamente na internet, em todas as minhas redes sociais”, declarou o youtuber em entrevista ao canal ICL Notícias nessa sexta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Neto ???? (@felipeneto)

Ainda na entrevista ao ICL, Neto criticou a visão de liberdade de expressão defendida por dos Santos e defendeu a regulamentação das mídias digitais: "O Allan dos Santos, enquanto diz que defende a liberdade de expressão, prega o que o Olavo de Carvalho ensinava, que é: 'Exponham os endereços de todos os defensores de comunistas na internet e linchem essas pessoas'. Esse é o discurso. Onde está a liberdade de expressão? Lutar pela regulamentação é lutar para que essas falas tenham consequências jurídicas".