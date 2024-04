O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve entrevistar o empresário Elon Musk na noite deste sábado (13/4), às 21h30. O anúncio foi feito no perfil 'Bolsonaro TV', conta vinculada ao ex-presidente, e também republicado por aliados de Jair Bolsonaro.

De acordo com a assessoria do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), um dos principais aliados de Bolsonaro em Minas, a transmissão da entrevista será no X (antigo Twitter), que é de Musk, além de outras redes sociais do ex-presdente, como YouTube e Instagram.





A entrevista com Musk ocorre em meio à tensão envolvendo o proprietário da plataforma 'X' e as autoridades judiciais brasileiras, em especial, o ministro Alexandre de Moraes.

No último domingo (7/4), Moraes abriu um inquérito contra Musk para apurar possíveis crimes de obstrução de Justiça. A decisão ocorreu após o bilionário afirmar que não vai cumprir decisões da Justiça brasileira, como o banimento de determinadas contas do X.

Durante o período das eleições de 2022, diversos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram suas contas suspensas inúmeras vezes.

O ministro do STF incluiu o empresário entre os investigados no inquérito sobre milícias digitais e estabeleceu uma multa de 100 mil reais para cada perfil que o dono do X reativar de forma irregular.