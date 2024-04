O bilionário Elon Musk, dono do X (Twitter), afirmou, nesta quarta-feira (10/4), que a empresa "respeita as leis do Brasil e dos países onde atua". As afirmações de Musk representam uma mudança de tom em relação aos ataques que tem realizado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos dias.

No entanto, Musk afirmou que "quando recebe ordens ilegais" a empresa deve recusar. O comentário dele ocorreu junto ao compartilhamento de uma nota lançada pelo X, em que a companhia pede que o Supremo atenda recursos que foram apresentados na Corte e remova o sigilo de processos que correm contra usuários da plataforma.

No texto, o X diz entender que algumas determinações judiciais brasileiras, sem citar quais, estão em desacordo com o Marco Civil da Internet e a Constituição Federal.

Musk passou a ser investigado no Supremo. Nos próximos dias, a Polícia Federal deve ouvir os representantes da empresa no Brasil para saber o alcance das declarações do bilionário.