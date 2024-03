BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), incluiu voto em sessão virtual da 1ª Turma em julgamento sobre a manutenção da prisão dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Além de Alexandre de Moraes, relator do caso, ele foi o único a fazer isso. Dino afirmou que o processo aponta para a possibilidade de desdobramento do caso em outros inquéritos.





"Pertinente acentuar que a leitura das peças processuais revela a possibilidade de configuração de um autêntico ECOSSISTEMA CRIMINOSO em uma unidade federada", disse Dino.





Segundo ele, o fato "pode gerar a continuidade das investigações, em um ou mais Inquéritos Policiais, a critério das autoridades competentes".

Os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin referendaram a decisão de Alexandre de Moraes, relator do caso. Faltam ainda os votos dos ministros Luiz Fux e Flávio Dino.





Estavam presos preventivamente, acusados de serem os mandantes do crime, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro.





O ministro Alexandre de Moraes convocou a 1ª turma do STF para analisar as prisões preventivas dos três suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco. A sessão virtual começou pouco depois da meia-noite e segue aberta até às 23h59.





Moraes havia autorizado a operação da Polícia Federal, chamada Murder Inc. que resultou na prisão dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. O ministro também levantou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre os suspeitos do caso Marielle Franco.