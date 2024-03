O influenciador digital Felipe Neto relembrou nesta segunda-feira (25/3) um pedido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao senador Sergio Moro (União Brasil) quando este era ministro da Justiça.

"Nunca, absolutamente nunca se esqueçam disso!", escreveu em uma publicação nas redes sociais, junto com a foto da capa do jornal O Estado de S.Paulo de 6 de maio de 2020, em que aparece a manchete: "Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio".

Leia: Moro critica documentário sobre Lava Jato e pede privatização da EBC

O post de Felipe Neto foi feito cerca de 24h depois da prisão de três suspeitos do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco. Um dos detidos foi o delegado e ex-chefe da Polícia Civil do estado Rivaldo Barbosa.